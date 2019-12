Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, 19 ani, 5 WTA, a avut un an 2019 excelent, in care, printre altele, s-a impus in turneul de Mare Șlem de la US Open. Pentru aceasta realizare, sportiva cu origini romanești a fost desemnata, marți, Sportiva anului 2019 in Canada.Este o premiera pentru ca acest trofeu sa revina unei…

- Atleta constanteana Cristina Bujin nu s-a retras inca din activitate, insa si-a gasit o a doua meserie, sportiva de la malul marii incepandu-si, recent, cariera de antrenoare la Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Constanta. Sportiva in varsta de 31 de ani se ocupa de o grupa de 20 de copii care viseaza sa…

- "Autoritatile romane iau in considerare modificarea legislatiei cheie in domeniul titeiului si gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 si OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piata liberalizata a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului…

- Simona Halep (28 de ani), locul 5 WTA, a debutat cu o victorie la Turneul Campioanelor. Sportiva noastra a invins-o, luni, pe Bianca Andreescu (19 ani) a 4-a jucatoare de tenis a lumii, scor 3-6, 7-6 (6), 6-3, intr-un meci din Grupa Violet a competitiei de la Shenzhen. Prezent la aceasta partida, antrenorul…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu a avut parte de momente emoționante, inainte de Turneul Campioanelor. Sportiva a inceput sa planga in avion. Bianca Andreescu, momente emoționante in avion, inainte de Turneul Campioanelor Turneul Campioanelor a inceput duminica, 27 octombrie, și se va…

- Bianca Andreescu (6 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory din Beijing (China), joi, dupa ce a trecut de americanca Jennifer Brady (66 WTA), scor 6-1, 6-3. Sportiva de 19 ani a ajuns la 17 victorii consecutive in circuit. Cu acest succes, Andreescu urca pe locul…

- # Primaria Pitesti a primit-o gratis, dar a lasat-o sa se deterioreze Cea mai mare baza sportiva din municipiul Pitești a ajuns intr-o stare deplorabila. Este vorba despre baza sportiva din cartierul piteștean Prundu, fosta baza sportiva Arpechim, donata de mai mulți ani Primariei Pitești. Aici exista…

- Cea mai mare baza sportiva din municipiul Pitești nu se afla tocmai in cele mai bune condiții! Este vorba despre baza sportiva din cartierul piteștean Prundu, fosta baza sportiva Arpechim. Aici exista numeroase terenuri de tenis, dar și pentru fotbal sau rugby. Din pacate, așa cum se poate vedea…