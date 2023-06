Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de... The post Imagini din satelit cu barajul distrus in regiunea Herson din Ucraina, ocupata in prezent de Rusia appeared first on Special…

- Un film de șase secunde arata un castor ratacind prin portul petrolier din Herson, la cateva ore dupa ce aruncarea in aer a barajului de la Nova Kahovka și revarsarea apelor i-au distrus adapostul și l-au silit sa ia calea orașului.

- Inundații devastatoare in sudul Ucrainei, dupa distrugerea hidrocentralei Nova Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. Mai multe localitați au fost complet sau parțial inundate, iar in mediul online a aparut o inregistrare video cu momentul in care o casa e dusa de apele rupte, in urma exploziei…

- O suta cincizeci de tone de ulei de motor s-au deversat marti in fluviul Nipru in urma distrugerii barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, a anuntat Kievul, atentionand impotriva unui impact negativ asupra mediului, informeaza AFP, conform Agerpres."Exista de asemenea riscul…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Barajul peste Nipru de la Nova Kahovka din regiunea Herson, construit in perioada sovietica, a fost aruncat in aer noaptea trecuta. Apa inunda campul de lupta si ar putea afecta in jur de 80 de localitati, in special, din zona Crimeei.

- Barajul peste Nipru de la Nova Kakhovka (regiunea Herson) a fost aruncat in aer peste noapte, in razboiul dintre ucraineni și ruși. Situația aduce consecințe pentru localitațile din jur, dar și pentru centrala Zaporijie.