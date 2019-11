Cum arata acum actritele din serialul Friends Actritele din serialul Friends s-au reunit cu ocazia Galei Artists Inspiration Award, in cadrul careia Jennifer Aniston a fost premiata chiar de fostele sale colege de platou. Courteney Cox (55 de ani), Lisa Kudrow (56 de ani) si Jennifer Aniston (50 de ani) arata foarte bine si sunt prietene bune chiar si in prezent, la multi ani dupa incheierea serialului care le-a adus celebritatea. Alaturi de ele, pe covorul rosu, s-a aflat si actorul Paul Rudd, cel care in serial i-a dat viata lui Mike, logodnicul lui Phoebe. S-au reunit la 14 ani de cand s-a…