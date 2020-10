Fosta actrița de seriale, telenovele și filme artistice, Diana Dumitrescu a aparut ani de zile in atenția fanilor cu mai multe genuri de look-uri. Insa niciodata așa cum s-a pozat denunazi. Actrița a luat o pauza de la cariera de actrița sau emisiuni de televiziune și acum se ocupa de... The post Cum arata acum actrița Diana Dumitrescu appeared first on Tabu .