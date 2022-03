Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Igor Sechin, 61 de ani, construise o vila pentru el și pentru soția sa, Olga Rozhkova (32 de ani). Dupa ce Olga l-a parasit pentru pilotul italian Francesco Provenzano, Sechin a divorțat și apoi a facut praf imobilul aflat la Moscova, intr-o zona exclusivista. Proprietatea era cotata la…

- Vladimir Putin și Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya (n.r. Shkrebneva) s-au desparțit in 2014. Cei doi au impreuna doua fiice, Maria și Katerina. Dupa divorțul de președintele Rusiei, femeia și-a refacut viața alaturi de Artur Ocheretny, care este cu 21 de ani mai tanar decat prima soție a liderului…

- Vladimir Putin atrage atenția cu un prim avertisment pentru vecinii Rusiei. Ce vrea sa faca președintele, dar și ce le-a cerut statelor, in plin razboi cu Ucraina. Anunțul ar fi fost facut in momentul in care NATO discuta o decizie pe fondul atacurilor agresive.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, 3 martie, statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge 39; 39;pana la Zidul…

- Cine a indraznit sa puna recompensa pe capul lui Vladimir Putin. Recompensa este de un milion de dolari, „viu sau mort”. Este vorba despre un antreprenor rus care a facut și marturisiri despre președintele rus. Anunțul de recompensa pentru capturarea liderului de la Kremlin a fost facut pe pagina sa…

- Roman Abramovici a anunțat ca renunța la conducerea Chelsea, dar ramane in continuare proprietarul clubului. Anunțul vine in contextul in care miliardarul a fost acuzat ca este un apropiat al lui Vladimir Putin și ca este posibil sa nu ai poata avea acces in Marea Britanie. ”In timpul celor aproape…

- Imediat dupa recunoașterea republicilor Donețk și Lugansk, Vladimir Putin a instruit Ministerul Apararii sa asigure sprijinul „DNR” și „LNR” de catre forțele armate ruse. Au fost publicate decrete privind recunoașterea republicilor separatiste de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pietele financiare rusesti au inregistrat o crestere semnificativa, marti, dupa publicarea informatiilpor conform carora Rusia a inceput sa retraga o parte din trupele desfasurate la granita cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz…