Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a avut o noua apariție controversata pe rețelele de socializare. Frumoasa vedeta de la Antena Stars și-a pus admiratorii serios pe ganduri printr-o ipostaza surprinzatoare la scurta vreme dupa divorțul de tatal fetiței sale, Marius Elisei. Iata despre ce este vorba!

- Oana Roman a luat o hotarare radicala la scurt timp dupa ce ea și Marius Elisei au divorțat. Frumoasa vedeta de la Antena Stars și-a lasat masca toți fanii de pe rețelele de socializare, anunțand ca a decis sa nu mai aiba niciun anturaj, sa nu mai socializeze și sa nu se mai vada cu nimeni. Iata cum…

- O zi tare grea și importanta a fost astazi pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars și Marius Elisei au divorțat in mod oficial la notar. Catinca Roman face primele declarații dupa ce sora și cumnatul sau și-au spus adio. Ce a declarat vedeta la ”Showbiz Report”?

- Oana Roman a facut un anunț uimitor pe Internet, la scurt timp dupa ce a dezvaluit ca ea și inca soțul ei, Marius Elisei, s-au desparțit și ca vor ajunge la divorț! Vedeta la de la Antena Stars a marturisit ca vrea sa se mute din țara, departe de Romania! Iata unde și-ar dori sa locuiasca in viitor,…

- Oana Roman a luat publicul prin surprindere in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cu o afirmație care duce cu gandul la o posibila impacare cu Marius Elisei. Vedeta a „scapat” bomba intr-un context neașteptat.

- In ultima vreme viața Oanei Roman nu a fost tocmai roz. Vedeta s-a desparțit de Marius Elisei chiar inainte de Sarbatorile de Iarna. In schimb, se pare ca fiica fostului premier are parte de susținerea celor care o apreciaza. Oana Roman și-a uimit fanii. Ce vedeta ii da like-uri de zor Una dintre aceste…

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…