- Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), a anunțat miercuri ca face verificari ”la 16 – 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata” legata de o operațiune de spalare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT. Mai mult, Cinteza a anunțat…

- DIICOT a deschis o actiune penala si 16-17 banci sunt verificate in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), care a precizat ca aceasta situatie ii aduce aminte de cazul Danske Bank.

- Circa 9 din 10 români considera ca investiția într-o locuința este profitabila, iar aproape jumatate dintre ei pun pe primul plan economiile pentru cumpararea propriei locuințe, aceste fiind cele mai ridicate procente întâlnite la nivel european, arata datele unui studiu facut…

- Unul din proiecte implementate in județul Vaslui vizeaza ajutorarea persoanelor aflate in situația de risc social, care se intituleaza „Banca de alimente, imbracaminte și incalțaminte”. Sumele adunate cu acest scop sunt repartizate in baza unei selecții la familiile cu mulți copii, pentru a le asigura…

- In ultima perioada, populatia din Oltenia nu se mai arunca sa se imprumute de la banci oricum si oricand. Tendinta de a contracta mai putine credite bancare se observa din analiza datelor publicate lunar de catre Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). Oltenii se imprumuta in continuare de la banci. Insa…

- ​Ministerul Finantelor a revenit cu proiectul prin care operatorii economici ce nu s-au dotat cu noile aparate de marcat electronice fiscale primesc amenda între 8000-10.000 lei. Acelasi proiect prevede si confiscarea sumelor nejustificate sau suspendarea activitații operatorului economic la unitatea…

- Cei 397 de români care ar fi renunțat în perioada iunie-octombrie 2019 la Pilonul II de pensii private, alegând ca viitoarele contribuții sa se duca exclusiv la sistemul public de pensii, conform informațiilor ASF, reprezinta de fapt situația cererilor de retragere pentru luna august…