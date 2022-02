Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat joi firmele chineze ca se vor confrunta cu consecințe, daca vor incerca sa se sustraga oricaror controale la export impuse Moscovei, in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina.

- NATO nu intenționeaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina in eventualitatea unei invazii a Rusiei, a reiterat, duminica, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat BBC.

- Iminenta invazie a Rusiei in Ucraina pune presiune pe Aliați, iar NATO are, se pare, deja un plan. Specialiștii sunt de parere ca NATO trebuie sa planifice mai mult decat eforturile de descurajare a unei noi invazii rusești. In același timp, trebuie sa recunoasca faptul ca raspunsul real poate fi diferit…

- ONU a anunțat ca este pregatita sa intervina pentru a sprijini Ucraina, daca va fi nevoie. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) urmarește indeaproape escaladarea tensiunii din cauza formarii de trupe a Rusiei la granița țarii. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați este gata sa ajute…

- Inainte de inceperea seriei de intalniri pentru dezamorsarea crizei cu Rusia, aministratia Biden si aliatii sai au pregatit noi sanctiuni in caz ca Putin invadeaza Ucraina. Diplomatii americani isi fac griji ca Putin ar putea sa se foloseasca esecul discutiilor ca o justificare pentru actiunea militara.

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de militari la nordul, estul și sudul Ucrainei a alimentat temeri în Kiev și în capitalele occidentale ca Putin planuiește un nou atac, însa autoritațile de la Moscova au negat constant ca ar intenționa sa invadeze.Citește continuarea pe…

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de militari la nordul, estul și sudul Ucrainei a alimentat temeri in Kiev și in capitalele occidentale ca Putin planuiește un nou atac, insa autoritațile de la Moscova au negat constant ca ar intenționa sa invadeze. Care sunt, insa, opțiunile militare ale Rusiei,…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.