Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel marți la șase state membre sa relaxeze restricțiile impuse in mod unilateral la granițe in vederea combaterii Covid-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai puțin restrictiva in ceea ce privește circulația marfurilor și a persoanelor in interiorul blocului…

- Mecanismul de control al exporturilor vaccinurilor Covid impus de Comisia Europeana a starnit o furtuna peste Canalul Manecii, dar nu numai. Reacțiile ostile din partea Marii Britanii și a Irlandei de Nord, dar și din partea Irlandei, țara membra UE, au determinat Bruxelles-ul sa revina asupra unei…

- Anularea intalnirii care ar fi trebuit sa aiba loc miercuri vine dupa un interviu exploziv al CEO-ului AstraZeneca, in care acesta a afirmat ca firma sa nu are o obligație contractuala clara privind cantitatea de doze pe care trebuie sa o livreze catre UE in primul trimestru, scrie site-ul de știri…

- Comisia Europeana a confirmat faptul ca engleza ramane limba oficiala a Uniunii Europene dupa Brexit, transmite Euronews. Ziarul scotian „The National” pretindea acum cateva zile ca engleza ar fi pe cale sa fie retrogradata ca „limba de lucru”, deoarece unele state membre s-ar fi pronuntat impotriva…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a iesit definitiv din Uniunea Europeana dupa incheierea perioadei de tranzitie de 11 luni, joi la miezul noptii la Bruxelles, 23:00 la Londra, si dupa 48 de ani de apartenenta la blocul comunitar, devenind tara terta. Aceasta inseamna ca vor interveni…

- Situația creata ca urmare masurilor luate la nivel european in vederea limitarii raspandirii infecției cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, cu consecințe asupra circulației de persoane și marfuri, este in atenția MAE, care este pregatit sa acorde sprijin cetațenilor romani afectați. In contextul…

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care in cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala criza din relatia…