- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, institutia care emite prognozele pe baza carora Guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din companiile private,…

- De pe 17 octombrie, la miezul nopții, regiunea Parisului și alte 8 mari orașe din Franța au intrat in carantina, o masura care afecteaza aproximativ 20 de milioane de francezi. Intre alte restricții, cum ar fi purtatul maștii in spații publice afara și in interior, oamenii nu au voie sa iasa din case…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS, a spus marți seara la Digi24 ca "scenariul catastrofal" este acela la care numarul de cazuri pe zi blocheaza sistemul de sanatate, accesul la servicii de sanatate, accesul in secțiile de terapie intensiva și ridica mortalitatea.

- Problemele de sanatate sunt inevitabile odata cu imbatranirea. Barbații de peste 50 de ani sunt mai expuși riscului anumitor boli decat femeile. Potrivit experților care au monitorizat situația a 5.700 de barbați, acestia au constatat ca incidența unor afecțiuni este mai mare dupa varsta de 50 de ani.…

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta ca a transmis autoritatilor un set de rezolutii care definesc munca decenta a salariatilor din sistemul public de sanatate in contextul pandemiei COVID-19, urmand sa lanseze un program national de proteste daca nu va primi, in termen de o saptamana, un raspuns…

- Dragi Lugojeni, Continuam sa va prezentam programul Echipei PNL. Astazi despre intențiile noastre cu privire la sistemul public de sanatate. Un alt capitol la care Lugojul sufera foarte mult. Cu toții ne dorim un spital normal, modern. Cu toții ne dorim servicii medicale de calitate…

- Toți agenții economici, care incalca normele admise de poluanți in apele uzate deversate in sistemul public de canalizare, primesc prescripții pentru a inlatura abaterile. In cazul in care nu se conformeaza, acești antreprenori risca sa fie debranșați de la sistemul public de apeduct. Despre aceasta…

- Conform unui ordinului comun al Ministerului Sanatații și Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de catre casele de asigurari de sanatate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale…