Oficialii de la Bruxelles ar putea sa apeleze la rezerva de criza pentru a compensa pagubele produse fermierilor din Polonia, Romania, Ungaria și Slovacia, din cauza efectelor economice ale razboiului sau mai bine zis a comerțului liber cu cereale pe relația cu Ucraina. Nu in ultimul rand, inflația este o realitate care nu poate fi contestata, afectand toate sectoarele economice, iar sectorul agricol are cea mai puțina rezistența in fața acestui fenomen, arata europarlamentarul roman Daniel Buda intr-o postare pe Facebook. Acesta a participat, marți, la o dezbatere in cadrul ședinței plenare,…