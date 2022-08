Cum ar putea provoca Rusia o catastrofă nucleară: au ajuns de la „scut uman” la „scut nuclear” Rusia ar putea provoca o catastrofa nucleara in Ucraina, din cauza modului in care actioneaza la centrala din Zaporojie. Kremlinul isi stationeaza trupele acolo și pentru a impiedica armata ucraineana sa traga asupra lor din cauza riscului producerii unui teribil accident nuclear. Asadar, Rusia o folosește ca pe o baza militara de unde soldații ruși […] The post Cum ar putea provoca Rusia o catastrofa nucleara: au ajuns de la "scut uman” la „scut nuclear" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Ucraina a invinuit, joi, Rusia ca depoziteaza arme grele si munitie la centrala nucleara Zaporojie, care se afla sub ocupatie rusa din luna martie, situata in sudul tarii, unde Moscova a reclamat desfasurarea unor atacuri cu drona, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia armatei ruse, reprezinta cel mai periculos loc din Europa, a declarat, vineri, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk.…

- O racheta rusa a trecut duminica "la o inalțime critica" deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana Energoatom a acuzat…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…

- Rusia vrea sa taie Ucraina de centrala sa nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa, cu exceptia cazului daca Kievul accepta sa plateasca Moscovei pentru electricitatea produsa, a indicat vicepremierul rus Marat Husnullin, citat joi de AFP, potrivit Agerpres.

- Rusia vrea sa decupleze Ucraina de la centrala sa nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa, daca Kievul refuza sa plateasca Moscovei pentru electricitatea produsa, a declarat vicepremierul rus Marat Husnullin.