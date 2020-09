Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument valoros pentru prezicerea unor noi focare de infectie COVID-19, scrie Bloomberg. O persoana care are dureri de stomac si cauta tratament pe Google ar putea fi de ajutor. Acestia…

- Cautarile privind durerile de stomac au prezis o crestere a cazurilor de COVID-19. Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument valoros pentru prezicerea unor noi focare de infectie COVID-19, relateaza mediafax.O…

- Cautarile de pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 cateva saptamani mai tarziu, au descoperit cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, informeaza Bloomberg.Acestia au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- Cautarile privind durerile de stomac au prezis o crestere a cazurilor de COVID-19. Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument valoros pentru prezicerea unor noi focare de infectie COVID-19, scrie Mediafax.

- Cautarile pe tema durerilor de stomac au prezis o crestere a cazurilor de COVID-19. Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument...

- Un studiu realizat recent de oamenii de știința arata ca intre 10-15% dintre pisicile testate in Wuhan au fost infectate de stapanii lor. Conform Mediafax, experții au prelevat sange de la 141 de pisici. Anticorpii pentru coronavirus au fost gasiți la 15 pisici. Trei dintre acestea au prezentat mai…

- Recent, Cercetatorii de la King’s College London din Marea Britanie au identificat sase tipuri distincte de coronavirus dupa ce au analizat datele colectate de la o aplicatie de urmarire COVID-19. Ei au transmis ca fiecare tip de boala are un anumit grup de simptome. Oamenii de stiinta spun ca aceste…

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Masurile de carantina au oprit intr-o anumita masura raspandirea coronavirusului, insa exact pana in momentul in care au fost anulate. Pe de o parte, situația din țara reclama imperios reluarea activitaților economice, deoarece continuarea restricțiilor amenința cu prabușirea…