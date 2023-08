Aerul condiționat este un aliat de neprețuit in menținerea confortului in casa, in zilele caniculare. Este important sa ințelegem ca aparatele de aer condiționat pot lua foc foarte ușor, iar un moment de neatenție ne poate costa mult. Iata motivele pentru care acest dispozitiv poate porni un incendiu și cum putem preveni o astfel de […] The post Cum ar putea lua foc aparatul de aer condiționat pe canicula. Trucul care te ajuta sa te ferești de pericol appeared first on Playtech Știri .