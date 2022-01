Stiri pe aceeasi tema

- El a adaugat ca, in momentul in care a convenit cu premierul si s-a decis in coalitia de guvernare plafonarea pretului energiei timp de doua luni, au inceput discutii cu expertii fiecarui partid."Eu am avut si astazi o discutie cu prim-ministrul in ceea ce priveste reglementarea preturilor. Haideti…

- Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autovehicule din Romania a publicat recent cifrele vanzarilor din piata auto pentru anul 2021. Respecta piata ieseana trendul national, sau nu, in anul in care industria auto a fost greu incercata de criza productiei la nivel mondial? Inmatricularile de…

- Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Pentru ca,la ora actuala proun pret dublu la materia prima, pe langa…

- Industria de software din Romania va depasi valoarea de 9,2 miliarde de euro, in acest an, in crestere cu aproximativ 10% fata de 2020, cand nivelul acesteia a trecut de 8,3 miliarde de euro, arata estimarile consultantilor KeysFin, intr-o analiza de piata, publicata joi. Conform sursei citate,…

- Marcile din industria modei isi regandesc modelele de afaceri. Asia, cel mai important centru de productie pana acum, isi pierde din atractivitate din cauza problemelor de pe lantul de aprovizionare, potrivit Reuters, iar producatorii se indreapta spre tarile din Balcani si America Latina.

- Este momentul sa facem pași concreți pentru actualizarea legislației offshore, necesara pentru dezvoltarea gazelor din Marea Neagra, a spus Catalin NIȚA, Director Executiv, Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), la Dezbaterea ”Fit for 55: Romania și Planul UE pentru o tanziție verde” organizata…

- Specialiștii avertizeaza ca in plina criza a energiei apare o criza artificiala a lemnului. Astfel, se formeaza furtuna perfecta, anunța reprezentanții Asociației Industriei Lemnului – Prolemn. Evoluțiile de pe piața lemnului de foc – cu lipsa de resursa și dublarea prețurilor – au efecte negative…

- Industria jocurilor de noroc online a ajuns la un nivel foarte ridicat in Romania in ultimii ani. Exista acum zeci de case de pariuri si casinouri pe internet la care jucatorii romani pasionati de gambling se pot distra legal si in siguranta. Acest lucru nu ar fi putut fi posibil fara aparitia ONJN…