Cum ar putea fi redusa "povara" pensiilor speciale de pe umerii generatiilor viitoare

- Presedintele Klaus Iohannis este de acord cu cresterea varstei de pensionare, el sustinand, vineri, intr-o discutie informala cu presa, ca de cele mai multe ori persoanele ajunse la varsta pensionarii au si cea mai mare experienta in domeniul in care au lucrat. Seful statului a explicat ca trebuie sa…

- USR a transmis, joi, pe pagina de Facebook, ca primari si viceprimari din intreaga tara au inceput sa notifice primariile si consiliile judetene ca vor pensii speciale, pentru unitatile mici efortul financiar fiind considerabil.

- Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat miercuri, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul, initiat de Guvern, transpune prevederile Directivei…

- Presedintele Comisiei pentru munca, Adrian Solomon (PSD), a aratat ca adoptarea acestor reglementari deschide "calea rezolvarii" situatiei pensiilor speciale. El a mentionat ca legea, odata promulgata, va da posibilitatea angajatorilor sa organizeze scheme de pensii ocupationale, astfel incat, in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca pensiile speciale nu ar trebui eliminate și in cazul militarilor, deoarece ei sunt in serviciul țarii toata viața, iar acest sistem de pensii e folosit de toate țarile NATO. El susține perspectiva președintelui de a nu elimina pensiile magistraților,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la proiectul PNL privind eliminarea pensiilor speciale, ca singura exceptie, in acest caz, vizeaza pensiile de serviciu ale militarilor, nu si pensiile magistratilor, informeaza Mediafax, scrie digi24.ro.Seful Executivului i a indemnat pe parlamentarii…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, sambata, ca Guvernul are in vedere eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor ale magistratilor si ale cadrelor militare."Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor,…