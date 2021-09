Stiri pe aceeasi tema

- Un debut al zilei insorit aduce bucurie oricui și anunța clar, ca evenimentul “ Belșug Teiusean” va fi cuprins de vraja toamnei și invaluit de bogația și culorile ei. Sarbatoarea „Belșug Teiușean”, aflata la a VIII-a ediție, a debutat sambata la Teiuș intr-un cadru specific de toamna, cu producatori…

- In fiecare an apar rapoarte despre copiii blocați in automobile in timpul verii și, in mod tragic, prea multe cazuri se termina cu decese. Producatorii auto instaleaza funcții de detectare a pasagerilor din spate – și pot trimite automat mesaje text șoferului daca a lasat pe cineva blocat in interior.…

- UDMR a propus in coaliția de guvernare o varianta de compromis pentru deblocarea crizei generata de desființarea SIIJ. Declarativ, toate partidele aflate la guvernare sunt de acord sa dispara SIIJ, dar formațiunile nu au cazut de acord privind destinația dosarelor. Daca USR PLUS vrea ca dosarele…

- Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi, citand surse, ca fabrica planificata de Rivian, supranumita ”Project Tera”, va include productia de baterii. “Pe masura ce ne apropiem de inceperea…

- Producatorii romani reusesc cu greu sa supravietuiasca pe aceasta piata a importurilor masive. Marfurile ieftine din afara ajung in multe cazuri sa aduca falimentul afacerilor din Romania.

- Tone de fructe și legume romanești sunt aruncate zilnic la gunoi, pentru ca agricultorii sunt nemulțumiți de prețurile prea mici din piața. Producatorii se plang de faptul ca nu au unde sa le vanda, iar atunci cand reușesc sa o faca, prețul este unul foarte mic, in comparație cu investiția. Fermier:…

- Porsche AG, divizie a grupului german Volkswagen AG, a anuntat ca va infiinta o societate mixta cu Customcells pentru a produce baterii de inalta performanta care vor reduce semnificativ timpul de incarcare, transmit DPA si Reuters, arata Agerpres. Parteneriatul cu Customcells, o companie…

- Comunicat de presa| Consilierii județeni PSD Alba: Eșec la licitația CJ Alba privind transportul public de persoane. Soluția propusa de PSD Conducerea Consiliului Județean Alba inregistreaza un prim eșec la licitația privind transportul public de persoane prin curse regulate, dupa ce doar 30 de trasee,…