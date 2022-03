Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Solicitarea României, alaturi de a altor 38 de state, ca Rusia sa fie investigata pentru comiterea de crime de razboi în Ucraina a scurtat timpul anchetei de la Curtea Penala Internationala (CPI), a declarat joi seara ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. „Sunt indicii…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a calificat miercuri pe omologul sau rus, Vladimir Putin, drept un „criminal de razboi” pentru tacticile sale militare barbare din timpul invaziei din Ucraina.

Președintele american Joe Biden a declarat pentru prima data ca președintele rus Vladimir Putin este „un criminal de razboi" pentru invazia sa in Ucraina.

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 7 O echipa a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a plecat in „regiunea Ucrainei” pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul…

- Deschiderea ”cat mai rapid” a unei anchete asupra situației din Ucraina, a anunțat, luni, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI, Karim Khan, care a invocat ”crime de razboi” și ”crime impotriva umanitații”, transmit AFP și Agerpres. “Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca…

Ucraina va dovedi in fața unui tribunal corect ca președintele rus Vladimir Putin este "principalul criminal de razboi" al secolului XXI, a declarat duminia procurorul general Iryna Venediktova la televiziunea ucraineana.

- Președintele american Joe Biden s-a declarat convins ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa lanseze o invazie in Ucraina și ca un asalt ar putea avea loc in „zilele urmatoare”. Biden a spus ca evaluarea se bazeaza pe informațiile americane, care sugereaza ca și capitala Kiev va fi vizata de atacurile…