Stiri pe aceeasi tema

- PSD și legislația penala. Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu susține ca modificarile facute de comisia speciala și adoptate de Senat nu il vizeaza pe Liviu Dragnea. Nici in cazul abuzului in serviciu, nici in cazul redefinirii grupului infracțional organizat. ”Daca ne raportam tot timpul la persoane…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus joi ca el crede ca fortele de ordine si-au facut datoria la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei, intrebandu-se de ce este incalcat dreptul la libera circulatie al celor care vor sa…

- Soferii care nu incheie RCA pot primi amenzi substantiale si li se retine certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Obligativitatea RCA rezida din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.…

- Irlanda urmeaza sa organizeze un referendum pe tema unei eventuale modificari a legislatiei care interzice blasfemia, relateaza BBC News. Consultarea ar urma sa aiba loc in acelasi timp cu alegerile prezidentiale ce ar putea fi convocate in octombrie, titreaza News.ro. Aceasta consultare este una dintre…

- Astazi este Ziua Tacerii. Candidații la funcția de primar nu vor putea face campanie electorala. Singura batalie se va da prin afise, pliante, panouri stradale sau in spatiul virtual. Legislația interzice agitația electorala și apariția candidaților la emisiuni.

- Parlamentul a adoptat proiectul prin care conflictul de interese si incompatibilitatile se prescriu in 3 ani/ Eugen Pirvulescu: “Nu este atat de rea aceasta lege; poate fi amendata si imbunatatita” in Politic / on 18/05/2018 at 14:13 / Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 16 mai, in…

- Legislatia privind strainii care muncesc in Romania ar putea fi modificata. Astfel, obligatia de a plati muncitorii straini cu salariul mediu pe economie ar putea fi eliminata. Costurile pentru aducerea unui angajat din strainatate ajung si la 10.000 de lei. Si asta deoarece patronul trebuie sa le asigure…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj anunța ca o parte din prevederile Codului Muncii au fost modificate prin Legea nr.88/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, principalele noutați fiind in legatura…