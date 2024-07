Cum ar putea fi folosit TikTok pentru a influența alegerile. Acuzațiile Departamentului de Justiție din SUA A permite platformei TikTok sa continue sa fie operat de actuala sa societate-mama ar putea permite guvernului chinez sa influențeze in mod ascuns alegerile din SUA, a aratat Departamentul de Justiție intr-un document depus in instanța. Intr-un dosar aflat pe rolul unei curți federale de apel, procurorii americani și-au exprimat ingrijorarea ca algoritmul TikTok ar […] The post Cum ar putea fi folosit TikTok pentru a influența alegerile. Acuzațiile Departamentului de Justiție din SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

