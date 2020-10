Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara au inclus in lista schemelor de tratament pentru bolnavii infectati cu noul coronavirus un medicament folosit pana acum in tratarea inflamatiilor generale cronice, indeosebi a artritei reumatoide.Potrivit unui…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Timisoara vin cu o alternativa la Remdesivir. Acesta este tot mai greu de gasit in Romania și la nivel mondial. Medicii au inclus in schema de tratament aplicata pacienților infectați cu Covid-19 un medicament folosit de regula in tratarea inflamatiilor…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara anunța ca au o alternativa la tratamentul cu Remdesivir,.Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, este vorba de ”anticorpi monoclonali anti-receptor…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara vin cu o alternativa la Remdesivir, leac tot mai greu de gasit in Romania și la nivel mondial. Aceștia au inclus in schema de tratament aplicata pacienților infectați cu Covid-19 un medicament folosit in tratarea…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara au inclus in lista schemelor de tratament pentru bolnavii infectati cu noul coronavirus un medicament folosit pana acum in tratarea inflamatiilor generale cronice, indeosebi a artritei reumatoide. Potrivit unui…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) din Europa solicita guvernelor sa combata „oboseala” tot mai mare a populației in fața pandemiei de coronavirus și a restricțiilor introduse. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza, ca oboseala persoanelor…

- Premierul Ludovic Orban a tras atenția asupra locurilor unde cetațenii se pot infecta cu virusul ucigaș, COVID -19. Primul ministru a declarant ca cei mai mari factori de risc pentru infectarea cu COVID sunt nunțile, botezurile și transportul public. De asemnea, Orban a susținut ca și inceperea școlilor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat, miercuri, modalitatea de aplicare a unor masuri de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu Covid-19. Acestea se refera la carantinarea zonala sau a persoanelor, in conformitate cu noile prevederi legale aprobate prin Legea carantinei și izolarii. Astfel,…