- Un nou raport realizat de JATO Dynamics releva faptul ca Tesla Model Y deține oficial coroana pentru cea mai bine vanduta mașina electrica in Europa, in 2022. Modelul american a fost vandut in 137.052 de exemplare pe Batranul Continent, ceea ce inseamna o creștere de 424% fața de nivelul inregistrat…

- Au trecut cinci ani de cand SpaceX a surprins intreaga lume cu decizia de a lansa roadster-ul personal Tesla al lui Elon Musk intr-o calatorie nesfarșita in salbaticia cosmica, unde se așteapta sa ramana pentru milenii care vor urma, scrie CNN. De luni, 6 februarie, mașina sport de culoarea cireșului…

- Un inginer al companiei Tesla marturisește ca gigantul a inscenat videoclipul folosit pentru a promova mașinile care se conduc singure. Un videoclip din 2016 pe care Tesla l-a folosit pentru a-și promova tehnologia de autoconducere a fost regizat pentru a arata capacitați, precum oprirea la culoarea…

- Tesla, compania miliardarului Elon Musk, a vandut mai multe masini in Norvegia decat oricare alta marca, pentru al doilea an consecutiv, castigand o cota de 12,2% din piata totala, inaintea Volkswagen, care detine o cota de 11,6%, potrivit datelor referitoare la inmatriculari. In timp ce China este…

- Tesla Inc. a lansat, miercuri, doua modele de mașini electrice (EV) in Thailanda, marcand prima sa incursiune in centrul auto regional care a fost mult timp dominat de producatorii japonezi. Lansarea celor doua EV-uri cu prețuri cuprinse intre 1,7 milioane de baht și 2,5 milioane de baht (48.447 și…

- Tesla Motors a livrat primele camioane electrice Semi catre primul sau client: PepsiCo. Elon Musk a prezentat camionul in 2017 și promitea atunci ca primele livrari vor fi in 2019. Tesla spune ca Semi are autonomie de 800 km.