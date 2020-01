Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca Giorgiana Hosu, procurorul-șef interimar al DIICOT, trebuie sa obțina in cazul Caracal avizul procurorului general, care, potrivit procedurii, este șeful ierarhic superior.Carmen Obirșanu a declarat…

- Probele gasite in casa lui Dinca ar putea fi reexpertizate in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei cere procurorilor sa fie testata din nou cenușa ingropata langa casa lui Gheorghe Dinca. Avocata Carmen Obarșanu a facut o cerere in legatura cu cenușa gasita in curtea lui Gheorghe Dinca. „Momentan,…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lasconschi, susține ca acuzațiile facute de avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, sunt false. Astazi, Pop declara ca a fost amenințat de Gheorghe Dinca ca fetele sale vor fi violate și ca bestia din Caracal ar fi vrut sa il bata. Laschoschi spune ca lucrurile…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, care a spus ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Avocatul familiei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal. Situația dosarului impotriva lui Gheorghe Dinca este tragica, iar principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente ar putea fi eliberat din arest sau, mai rau, achitat in cazul Caracal.

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, iar procurorii se tem ca Gheorghe Dinca ar putea fi eliberat din inchisoare in curand, intrucat nu exista probe suficiente pentru ca barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa fie trimis in judecata.

- Timpul trece, iar ancheta in cazul Caracal inca nu a ajuns la o concluzie. Zeci de ipoteze, mai multe piste si totusi, nimic concret. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, copila disparuta din luna aprilie, a facut noi dezvaluiri cutremuratoare.