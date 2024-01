Acest conflict a crescut semnificativ tensiunile in Orientul Mijlociu, campul de lupta extinzandu-se deja in Liban, Irak, Siria și Marea Roșie. Dincolo de Orientul Mijlociu, efectele au fost resimțite in intreaga lume, ducand la lupte diplomatice intense in cadrul Națiunilor Unite și la o creștere a numarului de infracțiuni motivate de ura impotriva evreilor, musulmanilor […] The post Cum ar putea conflictul din Gaza sa modeleze politica globala in 2024 first appeared on Ziarul National .