Cum ar putea ajuta reciclarea echipamentelor electronice industria auto

Stiri pe aceeasi tema

- Romanian Game Developers Association este unul dintre cele mai importante brand-uri din industria de gaming din Romania. Asociația aduna sub „umbrela” sa cele mai importante studiouri de gaming din Romania, printre care și nume precum Ubisoft sau Electronic Arts. Scopul RGDA este sa promoveze industria…

- Un bloc din cartierul Craiovita Noua datoreaza furnizorului de caldura al orasului peste 300.000 de lei. La prima vedere, suma nu este una exagerata pentru un bloc cu 43 de apartamente. Totusi, trebuie mentionat ca restantele provin doar de la doi locatari. Din cele 43 de apartamente, doua mai sunt…

- Industria financiara de la Londra a primit o grea lovitura dupa ce operatorul bursier Intercontinental Exchange Inc. a decis, in urma Brexit-ului, sa isi mute din Marea Britanie in UE (Olanda) piata pentru certificatele europene de emisii de gaze cu efect de sera, estimata la o valoare de un miliard…

- Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele situații din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de chip-uri. Exista și o concurența a producatorilor de autovehicule cu industria electronicelor de larg consum…

- De-a lungul vieții, din cauza lipsei banilor, ori din cauza locului de munca, a problemelor de sanatate oria diferitor persoane ce ne inconjoara, orice persoana aduna in suflet stres și neliniști de toate feluri care-l fac sa nu mai duca o viața atat de impaciuitoare. Insa, pentru a avea parte de un…

- Recording Academy, asociatia americana a profesionistilor din industria muzicala, a decis amanarea, din cauza pandemiei de COVID-19, a ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy, cele mai prestigioase trofee din industria muzicala americana, programata initial la data de 31 ianuarie, la Los Angeles.

- In ianuarie va incepe programul „Rabla pentru electrocasnice”, imediat dupa ce va fi aprobat bugetul pentru 2021. Problemele cu aplicația informatica vor fi remediate, a declarat marți ministrul mediului, Tanczos Barna. Promisiunea vine dupa ce lansarea de luna aceasta a programului a eșuat din cauza…

- Constructorii auto au fost nevoiți sa inchida temporar uzinele in primavara acestui an dupa masurile de izolare impuse de țari in contextul pandemiei de coronavirus. In acest context, producatorii de semiconductori și-au adaptat strategiile și au preferat sa produca semiconducatori pentru industria…