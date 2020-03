Stiri pe aceeasi tema

- "Acum am terminat teleconferinta cu toti ministrii de finante din UE- EUROGRUP. Tema: impactul economic pentru tarile din UE al coronavirus (COVID-19). Tarile UE sunt gata sa foloseasca toate instrumentele si resursele fiscale in acest context economic complicat", a scris Florin Citu pe pagina sa…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a precizat, sambata, ca deprecierea leului si cresterea euro este "o fluctuatie temporara", care nu a fost creata de situatia economica sau politica din Romania. "Cresterea punctuala a euro, zilele trecute, este o fluctuatie temporara,…

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- Ludovic Orban sustine ca evolutia cursului de schimb este corelata de scaderile monedelor din regiune. "Evolutia cursului de schimb este o evolutie care este determinata de mai multi factori. Nu exista niciun motiv de neincredere, de panica. dimpotriva. Situatia economica este foarte stabila.…

- ​Realizarea unui deficit bugetar de 3,6% din PIB în 2020 ar fi o performanța, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. „Ar fi grozav sa reușim sa colectam mult mai bine, însa a crede ca 2020 și 2021 numai printr-o colectarea mai buna și o scadere a cheltuielilor pot…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, se declara hotarat sa isi asume reorganizarea ministerului, cu riscul de a deranja. ''Asa cum am anuntat public, cautam cele mai bune solutii pentru ca managementul din minister sa fie guvernat de principiile eficientei si profesionalismului, astfel incat sa…

- Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare la reducerea TVA si majorarea alocatiilor pentru copii, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…