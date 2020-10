Asa cum s-a mai intamplat in cazul a doi presedinti americani inaintea sa, Donald Trump si-ar putea transfera temporar atributiile daca va ajunge in incapacitate sa-si exercite prerogativele, de exemplu in timpul unei proceduri medicale de tratament impotriva coronavirusului, relateaza vineri Reuters. El a anuntat vineri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si ca intra in carantina pentru a incepe rapid procesul de recuperare. Conform Sectiunii 3 din al 25-lea Amendament al Constitutiei SUA, adoptat in anul 1967 dupa asasinarea presedintelui John Kennedy in anul 1963, Trump isi poate declara…