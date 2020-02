Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Stegaru a devenit cunoscuta romanilor ca „soția-vulpița” din Blagești, tanara care a venit la emisiunea Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile legate de soțul ei, Viorel! Totuși, recent s-a aflat ce se intampla cu fetița ei, care are doar cațiva ani!

- Zi cumplita pentru cuplul Veronica-Viorel. Aseara dupa emisiune, Veronica a iesit plangand din platou si a luat o decizie soc: s-a hotarat sa plece la Blagesti ca sa-si vada fetita. Iar de aceasta data a plecat... fara sotul ei. Din nefericire insa, odata ajunsa la casa socrilor... iadul s-a dezlantuit…

- Dupa escapada din club, in timp ce mergeau spre hotel, intre Veronica si Viorel Stegaru a izbucnit un conflict fara precedent! Sotia-vulpita si-a palmuit barbatul, desi ea s-a lasat pupata de un individ, in club. Motivul? Viorel a reusit sa o scoata din sarite!

- Crize de gelozie si lacrimi! Veronica si-a pierdut cumpatul si a rabufnit in fata sotului ei. O fata a Veronicai, pe care, pana acum n-am mai vazut-o. Iar daca ea abia reusea sa-si tina in frau lacrimile, el a fost mai tot timpul cu gura pana la urechi.

- PROTECTIA COPILULUI, ANCHETA LA BLAGESTI! REACTIE…Protectia Copilului Vaslui s-a auto-sesizat, in sfarsit, in cazul scandalului de la Blagesti, cu Veronica si Viorel Stegaru, parintii unei fetite de 2 ani care, de o saptamana, fac circul de pe lume, in direct, la televizor! Bunica fetitei, Ilinca Stegaru,…

- Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina…

- Dupa ce au ingropat securea razboiului, iar acum dragostea pluteste din nou in aer pentru Viorel si sotia-vulpita, cei doi au hotarat sa mearga impreuna in Blagesti, judetul Vaslui sa isi ia fetita. Socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de targ, pentru ca odata ajunsi la casa socrilor, Veronica…