- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) arata intr-un raspuns oferit „Ziarului de Iasi" ca, in prezent, in judetul nostru exista 125 de pensionari, fosti judecatori sau procurori. Ex-magistratii beneficiaza de o pensie de serviciu stabilita prin Legea 303/2004, mai cunoscuta in spatiul public sub denumirea…

- In trimestrul III 2020: ▪ numarul mediu de pensionari a fost de 5125 mii persoane, in scadere cu 7 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4675 mii persoane, in scadere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; ▪ pensia medie…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,125 milioane de persoane in trimestrul trei din 2020, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a ajuns la 4,675 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca demisioneaza din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. „Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala! La fel am facut și acum patru ani, la fel voi face și acum. Legea spune ca…

- Pensii 2020. Pensia ocupationala, un nou benificiu pentru angajati Un proiect de lege a scos la iveala care sunt drepturile si regulile pentru a putea fi acordata noua pensie ocupationala. -angajatorul va putea stabili mai multe trepte de cotizare (in functie de salariu, vechime, functie)-salariatul…

- De altfel, peste 27.000 de romani au avut in iulie pensii de peste 5.00 de lei brut. Valoarea a fost stabilita doar in fuctie de cat au contribuit la Bugetul Asigurarilor Sociale. Potrivit economica.net, Casa Nationala de Pensii Publice a transmis lista celor mai mari 20 de pensii civile,…

- In cazul beneficiarilor pensiei de urmaș, potrivit prevederilor legale, daca nu fac dovada continuarii studiilor in fiecare an, aceștia risca sa piarda banii incepand din luna octombrie. In contextul in care, anul acesta, din cauza pandemiei, adeverințele sunt trimise de instituțiile de invațamant și…

- Fostul presedinte Traian Basescu este foarte activ, chiar daca este pensionar. Inca face parte din lumea politica, ba chiar a candidat pentru primaria Capitalei. Veniturile fostului sef de stat sunt publice, s-a aflat ce pensie primeste lunar acesta, dar si sotia sa, Maria Basescu.