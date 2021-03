Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este in stare de șoc dupa ce a fost atacata in mijlocul emisiunii Acces Direct de catre o femeie goala, cu un pietroi imens. Prezentatoarea TV a fost la un pas de tragedie daca nu s-ar fi ferit in ultimul moment.

- Mirela Vaida e o apariție de senzație in fiecare ediție a emisiunii Acces Direct, dar iata ca astazi prezentatoarea emisiunii a ținut cont de marea sarbatoare de Dragobete! Ce ținuta a ales poarte.

- Mirela Vaida, una dintre cele mai iubite prezentatoare din televiziunea romaneasca, a imbracat o ținuta extrem de stilata in emisiunea Acees Direct, din 16 februarie 2021. Fusta mini, din piele i-a scos in evidența silueta impecabila.

- De frumoasa este frumoasa, de iubita este iubita, insa v-ați intrebat vreodata ce sacrificii face Mirela Vaida pentru silueta? Dieta minune a prezentatoarei de la Acces Direct! Frumoasa blondina arata impecabil!

- Ediția de luni a emisiunii ”Acces Direct” a inceput cu o surprinza. Telespectatorii nu au gasit-o pe Mirela Vaida pe scaunul prezentatorului, ci pe o indragita colega de a sa, din lumea muzicii populare. Emilia Ghinescu este la carma emisiunii astazi!