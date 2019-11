Cum ar fi fost trenurile și căile ferate din România dacă domeniul nu ar fi fost neglijat în ultimii 30 de ani ​Daca România ar fi investit decent în calea ferata, drumul București - Arad ar fi durat 5-6 ore și nu peste 10, iar de la Iași la Timișoara calatoria ar fi durat 7-9 ore, nu 15-18 ore. Daca am fi trait într-o țara unde infrastructura ar fi fost o prioritate s-ar fi cumparat și în ultimii 10 ani vagoane și trenuri electrice noi și am fi avut de ani buni legatura feroviara la Otopeni, iar trenuri regio-urbane ar fi legat marile orașe din țara de comunele și satele din jur. Daca am fi trait într-o țara serioasa, podul de la Gradiștea ar fi fost refacut în maxim… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

