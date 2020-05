Cum ar fi fost daca, la sosirea in spital, doctorii ar fi stiut ca e un potential infectat? #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Compania olandeza din domeniul biochimic Avantium lucreaza la un tip de plastic pe baza de plante care se poate descompune intr-un an. Spre comparatie, plasticul obisnuit are nevoie de sute de ani pentru a se descompune. In plus, nu sunt utilizati combustibili fosili pentru producerea noului material.…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat, marti, ca 2.000 dintre cei 11.000 de angajati ai STB vor intra in somaj tehnic, ca urmare a faptului ca s-a redus semnificativ numarul de calatori, in contextul restrictiilor generate de pandemia cu noul coronavirus. "Dintre cei 11.000 de…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pana la finele anului, in ideea de a limita consecintele economice ale raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. "Persoanele fizice si…

- Germania a aprobat planurile pentru construirea unui nou spital, cu o mie de paturi, in lupta cu pandemia de coronavirus, care inca nu a ajuns la varf in aceasta tara. Unitatea spitaliceasca va fi construita la Berlin. Guvernul german a precizat ca decizia a fost luata pentru ca se asteapta…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA - adica cea care opereaza Centrala nucleara de la Cernavoda - anunta ca ia toate masurile necesare pentru a evita imbolnavirea angajatilor sai si pentru a-si continua activitatea, esentiala pentru Romania. Inca de sambata, Comitetul National pentru…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…