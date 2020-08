Pandemia a ținut in casa luni de zile pe toata lumea, fie ca sunt oameni obișnuiți sau vedete. Iata ca va prezenta in continuare cum ar arata cateva vedete precum Tom Cruise, J.Lo. Nicole Kidman și altele daca ar fi stat in casa și ar fi mancat fara sa se gandeasca la consecințe. Danny Evans,... Read More Post-ul Cum ar arata celebritațile de la Hollywood daca ar fi grase din cauza pandemiei apare prima data in TaBu .