- Daca ești genul de manager care te simți ușurat ca nu mai trebuie sa interacționezi fața in fața atat de des cu echipa, acum cand se lucreaza de acasa, acest lucru ar trebui sa iți dea de gandit. Chiar și in timp de criza, modelul liderului absent este...

- Organizatiile criminale din Italia distribuie produse alimentare si contribuie la acordarea de imprumuturi gratuite celor mai defavorizati pentru a-si atrage bunavointa, a avertizat joi jurnalistul expert in problemele mafiei Roberto Saviano, citat de AFP.

- Misiunea personalului medical, selectat pe baza de voluntariat, se desfașoara sub egida Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene, pentru o perioada de 14 zile. O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, cu zece medici și cinci asistenți medicali romani a ajuns in Italia, pentru…

- Nici anul acesta nu vom avea fructe romanești pe tarabele din piețe sau in supermarketuri. Vremea neobișnuit de rece din aceasta primavara a facut prapad in livezile din Iași. Firmele de asigurari nu ofera ajutoare financiare pentru inghețul de primavara, iar producatorii se confrunta cu aceeași problema…

- Firmele vrancene se implica și susțin financiar acțiunile de combatere a virusului Covid-19. Ajutoarele companiilor vrancene sunt direcționate catre ONG-urile implicate in campaniile umanitare, in achiziția de echipament medical sau catre comunitațile locale unde mii de persoane in varsta au nevoie…

- Papa Francisc a dedicat slujba de miercuri dimineata, oficiata din resedinta sa din Casa Sf. Marta, celor care lucreaza in mass-media si care ajuta oamenii sa suporte mai usor perioada de carantina si sa nu se simta izolati, informeaza EFE, citeaza agerpres.ro.

- Actiunile Alphabet, compania mama a Google, au crescut vineri cu peste 9% dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca proprietarul gigantului motor de cautare va crea un website care va ajuta la a stabili daca o persoana are nevoie de un test pentru coronavirus sau nu, transmite Reuters.

- Pana si in make-up apar tot felul de idei revolutionare. Una dintre ele sunt genele false. Fie ca nu ai genele naturale suficient de pline, fie nu sunt atat de lungi precum iti doresti, ai acum posibilitatea de a opta pentru gene false . Sunt disponibile in mai multe dimensiuni si tipuri, astfel, in…