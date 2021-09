Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National Cotroceni verniseaza, marti, expozitia "Predictiile Pamantului. Despre gandirea si practica ecologica", in cadrul careia 16 artisti romani consacrati abordeaza aceasta tema prin lucrari de arta in medii vizuale diferite - de la desen, colaj, fotografie, ilustratie, obiect, sculptura,…

- O provocare destul de mare o reprezinta amenjarea spatiilor mici de locuit, intrucat este destul de dificil sa gasesti variantele optime pentru a crea un design unic, care sa iti fie pe plac, dar care sa fie in acelasi timp un mediu functional, dotat cu tot ceea ce ai nevoie. Descopera cum poti amenaja…

- ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori care au incheiat contracte cu preț ferm pentru un an de zile și care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor sa schimbe prețul, a anunțat sambata ministrul Energiei Virgil Popescu,…

- Incepand de astazi, 9 august, un numar de 13 elevi jandarmi (12 de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni și 1 de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Dragașani), se afla in stagiu de practica la Jandarmeria Maramures. Conducerea Inspectoratului…

- Amenajarea bucatariilor a fost dintotdeauna un subiect interesant, pentru ca preocuparile in ceea ce privește noutatea și inovația au fost mereu prezente in viețile noastre. Așa se face ca treptat, de la bucatariile uzuale, delimitate total de restul locuinței, am ajuns astfel sa amenajam bucatarii…

- Elevii de la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene de la unitatea din Boboc sunt in plina perioada de examene pentru absolvirea cursurilor. Astazi a fost programata proba practica. “Elevii de la profilul subofițeri au susținut astazi proba practica a examenului de certificare…

- Costinești 2021 - Turiștii au inceput sa mearga la Costinești, chiar daca nu este la fel de plin ca anii trecuți. O cazare la Costinești, in condiții decente costa 80 de lei pe zi/ per camera. Aici primiți o camera cu baie, televizor mic și așternuturi.Mancarea pare a fi la prețuri decente. O omleta…

- Sambata in jurul orei 20:50 pompierii au fost solicitati pentru a interveni la deblocarea unei usi la un apartament situat pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalau. Ajunsi la fata locului persoana din apartament a raspuns la usa, a fost constienta, dar acuza probleme de sanatate si a fost preluata de…