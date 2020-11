Cum amenajezi baia, dându-i o notă personală – metode la îndemâna ta Cand vine vorba de amenajarea baii, fie ca dorești sa-ți construiești o casa, fie ca vrei sa renovezi o locuința mai veche, este bine sa ții cont in primul rand de rolul ei funcțional, dar sa nu neglijezi nici aspectul estetic. Aceasta, pentru ca poți transforma baia dintr-o incapere banala, care raspunde unor nevoi primare, intr-un loc de relaxare caruia sa-i dai o nota personala. Indiferent ca dispui de spațiu puțin sau ca ai posibilitatea de a te bucura de o baie spațioasa, exista mai multe metode la indemana ta pentru a face alegeri inspirate, atunci cand alegi designul pentru aceasta camera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput Black Friday, cel mai așteptat eveniment al anului pe Vivre.ro. De astazi și pana pe 15 noiembrie te poți bucura de zeci de mii de produse reduse cu pana la 90%.Sa cumperi de pe Vivre.ro de Black Friday inseamna o dubla bucurie. Ai parte de produsele mult dorite la prețuri speciale și dai…

- Ziarul Unirea Cum sunt clasificate terasele carora li s-au pus sticla sau diverși pereți. Raed Arafat: ,,Un spațiu inchis este cel care are acoperiș și doua laturi, indiferent daca sunt permanente sau temporare” Recent, Raed Arafat a explicat in ce regim sunt incadrate terasele carora li s-au pus sticla…

- Amenajarea unui dormitor pe colt este o solutie ideala atunci cand vrei sa creezi mai mult spatiu intr-o incapere si, asa cum e de asteptat, intreaga poveste se invarte in jurul patului.

- Primaria Blaj a lansat un concurs de soluții pentru amenajarea urbana a zonei centrale din municipiu. In prezent, strazile Bulevardul Republicii, Tudor Vladimirescu parțial, Popa Șapca, Astra, Timotei Cipariu, Mitropolit Vancea, Petru Pavel Aron parțial fac parte din „țesutul urbanistic” central al…

- Horoscop WEEKEND 16-18 OCTOMBRIE 2020. Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral. Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Daca ai cumva intentia sa…

- Indiferent de varsta, grija pentru sanatate trebuie pusa in topul listei de prioritați. Pe de alta parte, preocuparea pentru felul in care aratam este și ea din ce in ce mai mare in randul persoanelor moderne, iar procedurile de mentinere sau reimprospatare a aspectului corpului nostru sunt servicii…

- Perioada pandemiei a dat peste cap viețile tuturor, dar pare ca incepem sa ne acomodam noului mers, gasind soluții și punandu-le in aplicare. Totuși, daca inca ești in cautare de soluții, afla in randurile urmatoare cum poți face bani folosind o simpla drujba . Nu trebuie sa fii padurar sau un mare…

- Ai accesat un imprumut nebancar rapid si a survenit un eveniment neasteptat care te pune in imposibilitatea de a rambursa la timp? Exista solutii pentru a depasi aceasta situatie? Ce se intampla daca nu platesti exact in ziua de scadenta? Ce este de facut pentru a preintampina astfel de situatii? Care…