- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Dupa cum au stabilit Birourile Permanente Reunite (BPR) le celor doua Camere ale Parlamentului, senatorii si deputatii au termen pana astazi, la ora 12:00, pentru a depune amendamente la cele doua proiecte.Ulterior, conform calendarului deja stabilit, respectiv incepand cu ora 14:00, bugetele institutiilor…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 prevede o crestere economica de 4,6%, PIB de 1.317,3 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetar cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv 5,84% din PIB, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul…

- VEȘTI BUNE: Salariile mici vor avea parte de o noua abordare fiscala din partea Guvernului VEȘTI BUNE: Salariile mici vor avea parte de o noua abordare fiscala din partea Guvernului Coaliția de guvernare ia in calcul o noua abordare a fiscalitații din Romania. Pentru a ajuta angajații in mod real sa…

- Ministrul propus al Finanțelor, Adrian Caciu, susține ca va fi necesara o discuție cu primarii din marile orașe, pentru ca gradul de colectare al taxelor nu este mulțumitor, iar daca acest lucru se schimba, atunci marile localitați vor avea banii necesari și nu vor mai depinde de bugetul de stat.…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș realizeaza, la sfarșitul fiecarui an, o radiografie economica a județului Maramureș pentru anul precedent, pe baza indicatorilor economici, a datelor de bilanț inregistrate de companiile maramureșene și a altor informații oficiale furnizate de instituții de specialitate…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de titei de 4,837 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 452.700 tep (10,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…