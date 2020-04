Cum am obtine ce ne trebuie, intr-o lume in care n-ar mai exista bani? Pe masura ce starea de urgenta se prelungeste iar perspectiva de a iesi din izolare si de a ne relua viata asa cum o stiam se indeparteaza, devine tot mai clar ca e nevoie sa ne gestionam cu atentie resursele si ca e posibil sa renuntam la unele lucruri care ne mai tineau ancorati in normalitatea de dinainte de pandemie.



In contextul in care, desi banii sunt mai putini, nevoile se mentin iar pastrarea obiceiurilor ramane obligatorie, pentru buna noastra stare mintala, poate e necesar sa ne indepartam cu doi pasi de situatia curenta si sa schimbam putin paradigma.



Daca ne-am… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

