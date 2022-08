Cum am băgat spaima-n oasele cotcodăcitoarelor şi pisoilor… Venitara, cum te vad si cum ma vezi, o bunatate – ca nu pot sa zic bunaciune – de ploaie. Pe, aci, pe unde am io mosia la tara. De stinse un pic naduful si zaduful din aer, de pe pamant, din mine. Si, ca sa nu ma ude si sa nu ma-nmoaie, Doamne sfinte, picurii mari de apa, am luat pelerina de ploaie pe mine si am pus, repede, niste chestii de prin curte, la punct. Maaaaare, si-odata incepura sa latre cainii, de-au auzit si confratii lor nu doar de la Giurgiu, ca-n zicerea populara, ci și aia de la Roma si de la Barcelona, sa cotcodaceasca orataniile, ca toamna la taiere si aruncare in lada frigorifica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

