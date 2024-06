Cum alimentația tatălui afectează sănătatea fiului Alimentația dezechilibrata a tatalui ar putea sa aiba consecințe asupra sanatații fiului acestuia. Potrivit unui studiu, testat simultan pe rozatoare și barbați, arata ca sperma ar fi influențata pe termen lung de alimentație. Studiile anterioare dovedeau ca mamele puteau transmite caracterisici metabolice nou-nascuților. Dar in privința taților , pana acum, specialiștii nu s-au pronunțat. In […] The post Cum alimentația tatalui afecteaza sanatatea fiului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

