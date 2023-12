Stiri pe aceeasi tema

- In era mobilitații urbane in continua evoluție, alegerea unui autobuz urban potrivit devine cruciala pentru satisfacerea cerințelor orașelor moderne. Cu tot mai mulți oameni care depind de transportul public, este vital sa alegi autobuze care sa fie sigure, eficiente și durabile. In acest articol, vom…

- (P) Ușile de interior sunt nu doar necesare, ci și o completare estetica in decorul de interior. Pentru ca de-a lungul anilor au aparut tot felul de variante de uși, acestea sunt tot mai complexe. Pot indeplini rol de izolator fonic și termic, pe langa faptul ca sunt portal catre alta incapere.

- Aspectul pardoselei poate transforma complet atmosfera unei incaperi. De aceea, daca ai optat sa finisezi podeaua cu placi de gresei, trebuie sa citești acest articol. Iți vom arata cum sa alegi modelul adecvat de gresie pentru spațiile minimaliste, rusti

- Cauți cele mai bune soluții pentru a-ți face ferestrele sa iasa in evidența, dar sa și filtrezi lumina soarelui in cel mai bun mod posibil? Doua opțiuni comune pe care le vei intalni la noi in țara sunt perdelele și draperiile. Pentru a ințelege care s-ar potrivi mai bine nevoilor tale, este important…

- Sursa foto: shutterstock.com Afla din acest articol cum poți folosi ușile glisante ca soluții de separare a spațiilor. Vei invața cum sa alegi ușile glisante potrivite pentru casa ta, care sunt avantajele utilizarii acestora, dar și opțiuni de design disponibile. Cum sa alegi ușile glisante potrivite…

- Renovarea este un proces complex ce necesita planificare atenta, inspirație și, bineințeles, sfaturi de la specialiști. In acest articol, am adunat 5 sfaturi de la designerii de interior care iți vor servi drept indrumari valoroase pentru a realiza o renovare ușoara, placuta și eficienta. 1. Cere…

- Playtech Știri iți explica ce sa faci cu gogoșile, inainte de a le pune la copt in ulei, pentru a obține un rezultat exact ca in carțile de bucate. Gogoșile coapte, dar pufoase in interior au un secret deloc dificil de pus in aplicare. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedezi. Secretul…

- Un control realizat la Spitalul de Pediatrie Pitești a scos la iveala nereguli grave. S-au constatat riscuri in caz de incendiu, paturi mobile mai late decat usile, iar angajatii unei firme care efectueaza lucrari in unitatea medicala au fost gasiti fumand in spital, scrie News.ro.