Cum alegi un ceai de calitate? Fierbinte, rece, verde, negru, de fructe... Ceaiul poate fi de mii de feluri, iar virsta acestei bauturi este de peste cinci mii de ani. Cindva demult, ceaiul era utilizat exclusiv in calitate de medicament, de unde i s-a pastrat si denumirea de „elixir al sanatatii”. O ceasca de ceai dimineata are efect tonic asupra organismului. Seara, tot ceaiul iti poate garanta un somn adinc si linistit. C Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Medicina moderna a confirmat faptul ca sanatatea dentara se afla in stransa legatura cu starea de bine a intregului organism. Orice afectiune orala poate sa deschida calea pentru numeroase boli grave, care afecteaza cu totul alte zone ale corpului. De exemplu, mai multe studii confirma faptul ca bolile…

- Numarul romanilor care au lucrat de acasa in 2020 a fost mai mare ca niciodata. Iar aceasta creștere neașteptata a fost cauzata, in mod special, de catre pandemia de COVID-19. Nu a fost deci neaparat o alegere personala ci mai degraba o situație in fața careia nu a existat prea multa putere de decizie.…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, a refuzat sa semneze ordinul prim-ministrului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, agravand astfel si mai mult criza politica din tara, unde mii de persoane au manifestat sambata din nou, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Presedintele, in cadrul…

- Pentru a nu o da in bara cu alegerea unui rucsac dam a, este necesar sa pastrezi in minte, pe langa estetica, și factori ca funcționalitate și comoditate. Sa porți un rucsac dama ieftin sau scump este un lucru benefic ce te va ajuta cu spatele daca știi sa il alegi și sa il porți corect, mai ales…

- Deși, șosetele reprezinta un accesoriu des neglijat atat de femei, cat și de barbați, acestea au un rol extrem de important atat in completarea unei ținute, cat și pentru confortul de care ai nevoie. Totuși, pentru a te bucura de confortul vizat, trebuie sa iți cumperi șosete de calitate, din materiale…

- Maștile de protecție reprezinta o arma importanta impotriva coronavirusului, iar in acest context țarile europene impun cetațenilor folosirea unor maști de calitate. De exemplu, Germania si Austria au impus portul mastilor medicale (chirugicale sau FFP2) in magazine si mijloace de transport, scrie CNN.…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie majora de peste 222 de milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Investitia va conecta mai multe persoane la reteaua de canalizare si va asigura o…

- Ai parchet in casa de ceva timp deja si vrei sa-l imbunatatesti, in loc sa-l schimbi cu totul? Atunci poti investi intr-un lac parchet de calitate cu ajutorul caruia sa oferi pardoselii un plus de calitate si rezistenta. Pe piata exista foarte multe produse, pe care le poti folosi, insa trebuie sa stii…