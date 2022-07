Cum alegi un apartament daca ai un copil? Tocmai ce te-ai decis sa iti cumperi un nou apartament, insa ai un copil si iti doresti sa ii oferi toate conditiile necesare ca sa creasca in armonie. Totul se schimba, inclusiv alegerile voastre de acum inainte. Pare greu sa iti alegi apartamentul perfect pentru tine si iubitul tau, insa cand mai apare si un copil pe lume trebuie sa va ganditi la mai multe elemente ce trebuie bifate, pentru a-i oferi linistea si confortul necesar ca sa creasca intr-o armonie perfecta. Incepe prin a-ti stabili criteriile necesare de decizie, incepand de la gradinite, spatii verzi si spatii de joaca, farmacii,… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca este ziua ei de naștere, aniversarea voastra sau o alta sarbatoare deosebita pe care o veți petrecere impreuna, este important sa te gandești din timp care ar fi cel mai potrivit cadou pe care sa-l oferi iubitei tale. In acest articol, iți vom oferi cateva opțiuni pe care sa le iei in considerare…

- Cauți cea mai buna saltea din spuma cu memorie pentru tine?Schimbarea saltelei vechi poate deveni uneori o coșmar, mai ales ca varietatea de produse de pe piața este extreme mare. Cu toate acestea, știi sigur ca trebuie sa faci acest pas, pentru a reuși sa te odihnești corespunzator.Ce…

- Un copil in varsta de 3 ani din satul Giulesti, judetul Suceava a murit calcat de tractorul condus de tatal sau.Potrivit monitorulsv.ro, tragedia s a petrecut in curtea locuintei lor, in timp ce tatal facea manevre pentru a parca vehiculul.In urma apelului la 112, o echipa operativa din cadrul Sectiei…

- CLIPE DE GROAZA, un copil a cazut de la etajul trei al unui hotel din Targoviște The post CLIPE DE GROAZA, un copil a cazut de la etajul trei al unui hotel din Targoviște first appeared on Partener TV .

- In aceasta dimineața un o patrula din cadrul Biroului Mandate și Evidența a Persoanelor a depistat in Parcul Tineretului din Pitești o persoana minora, dormind pe o banca. Este vorba despre un baiat de 13 ani. In urma identificarii, s-a stabilit ca minorul locuiește in comuna Albota și este declarat…

- Un copil in varsta de nici 4 ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs in localitatea bihoreana Sannicolau Roman. Baietelul a fost izbit de un BMW al carui sofer nu a mai reusit sa-l ocoleasca. „Un minor de 4 ani, localnic, a fost accidentat de un autoturism, in imprejurari ce urmeaza…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina din judetul…