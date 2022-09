Stiri pe aceeasi tema

- O noua metoda de inselaciune dupa modelul „Accidentul". Un barbat din Bucuresti este acuzat ca producea accidente intentionat, cu propriile masini, ca sa castige bani de la companiile de asigurari. Volume 90- Capul intregii operatiuni este un barbat de 43 de ani, din Bucuresti. Acesta este acuzat…

- TransferGo , compania de transferuri internaționale de bani, a lansat ”ABCDiaspora”, prima resursa didactica in format digital, despre identitatea, cultura și tradițiile romanești, pentru copiii din diaspora. ”ABCDiaspora” este un proiect al companiei TransferGo, realizat in colaborare cu cadrele didactice…

- Meta tocmai a anunțat lansarea unor noi instrumente și resurse concepute pentru a sprijini parinții, tutorii și adolescenții pe Instagram. Anunțul include: Lansarea instrumentelor de supraveghere parentala pe Instagram: Meta lanseaza astazi instrumentele de supraveghere parentala pe Instagram. Aceasta…

- Mobexpert, cel mai mare producator și retailer roman de mobilier și decorațiuni, și un brand inovator cu tradiție pe piața a anunțat reduceri de 15% la toate produsele din colecția Fabricat in Romania, pana pe 28 septembrie.

- Ficatul este un organ esențial, care are numeroase funcții in organism, inclusiv fabricarea proteinelor și a factorilor de coagulare a sangelui, fabricarea trigliceridelor și a colesterolului, sinteza glicogenului și producția de bila.

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata a 27 inculpati, 25 sub control judiciar și 2 in stare de libertate, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism, camata, șantaj, fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Inselaciunile prin metoda „smen”, din nou in voga in Romania. Escrocii fura bani aflati la vedereUn escroc specializat in cea mai veche inselatorie, in voga in Romania in perioada valutistilor de strada, reuseste sa scape fara inchisoare. Omul are dosare penale pentru inselaciune in mai multe orase,…