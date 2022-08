Cum alegi mărturiile pentru nuntă și botez: 5 criterii Botezul și nunta sunt doua dintre cele mai importante evenimente din viața fiecarei persoane. Așa ca daca te pregatești pentru o astfel de petrecere și vrei sa le mulțumești celor dragi pentru ca iți sunt alaturi, le poți oferi in dar cate un cadou. Obiceiul de a oferi marturii invitaților este vechi de sute de ani, așa ca daca vrei sa pastrezi tradiția, iata cateva sfaturi care te-ar putea ajuta sa alegi cadourile potrivite pentru oaspeți! Alege marturiile in funcție de buget Daca urmeaza sa organizezi un botez sau o nunta cu un buget restrans și un numar mic de invitați, ar fi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți place sa iți petreci timpul afara, un pavilion gradina iți poate spori placerea de a te bucura de curtea din spate. Acestea arata foarte bine, ofera protecție impotriva soarelui și a ploii, iar multe dintre ele sunt inchise, astfel incat țin insectele la distanța. Exista chiar și cateva stiluri…

- Luna septembrie este una foarte importanta pentru copiii din Romania. In aceasta luna din an incepe scoala, iar acestia, alaturi de parinti, incep pregatirile si au mari emotii. Daca nu iti doresti sa lasi toata cumparaturile pe ultima suta de metri, astfel incat sa te cuprinda un val de agitatie si…

- Patul este refugiul de care avem nevoie dupa o zi lunga, locul ideal pentru diminețile leneșe de weekend, sau in serile de film. Așadar, alege-l cu atenție și ține cont de nevoile personale și implicit de design-ul dormitorului sau de particularitațile sa

- Pe masura ce antrenamentul devine tot mai intens, cu siguranța iți vei dori o pereche de pantaloni sport dama, care sa iți permita sa depașești toate limitele. Un model care nu se potrivește, incomodeaza sau se ridica, va scadea din eficiența antrenamentului. Fiindca pantalonii sport pentru dama sunt…

- Cutiile postale sunt importante pentru a putea primi scrisorile de la diverse institutii publice sau de la abonӑri si alte persoane. Toate formele de informare pe cale oficialӑ includ si o scrisoare fizicӑ, chiar dacӑ sunt utilizate adeseori si postele electronice. Desi tehnologia a avansat, posta clasicӑ…

- Consumul unei cantitati suficiente de apa de baut este esential pentru sanatate si are legatura cu stimularea sistemului imunitar, a concentrarii si productivitatii. In plus, previne deshidratarea, care iti epuizeaza energia. Acestea sunt doar cateva dintre argumentele pentru care merita sa contractezi…