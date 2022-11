Cum alegi corect un telefon de firmă? Alegerea celui mai bun telefon de firma s-ar putea dovedi a fi o sarcina complicata. Nu și daca parcurgi acest material, in care am strans cele mai bune sfaturi pe care sa le aplici atunci cand cauți un smartphone perfect pentru afacerea ta. Și inainte de a-ți explica pașii pe care e necesar sa ii parcurgi pentru a ajunge la cel mai potrivit model, dintr-atatea cate exista pe piața, vrem sa-ți reamintim ceva important. Telefonul de firma e indicat sa fie diferit de cel personal. Pentru a putea pastra profesionalismul, iți recomandam sa folosești numere diferite de telefon, pe dispozitive… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

