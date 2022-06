Cum alegi coloanele de duș potrivite pentru baia ta? Coloanele de dus fac parte din categoria de elemente extrem de populare din perioada contemporana, in ceea ce priveste amenajarea bailor din locuintele proprii. In afara de avantajul evident de a te bucura de jeturi de apa din toate directiile in momentul utilizarii, exista o multime de motive pentru care oamenii asteapta cu nerabdare sa instaleze o coloana de dus in baile lor. Fie ca este vorba de amenajarea unei bai dintr-o casa noua sau de modernizarea unei bai existente, trebuie sa fii la curent cu informatiile corecte inainte de a face achizitia. Coloanele de dus pot fi extrem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre condițiile primordiale pentru obținerea permisului de conducere este aceea de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic. La inceputul anului a intrat in vigoare noul Cod Rutier. Acesta face precizari clare cu privire la șoferii care nu sunt declarati admisi la controlul medical obligatoriu.…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters.

- Inființarea unei afaceri este un proces continuu, intrucat intotdeauna trebuie sa fii la curent cu tot ceea ce se intampla in jurul ei. Dat fiind faptul ca aspectul legal joaca un rol extrem de important, sta in responsabilitatea noastra sa ne informam cu privire la noile reglementari in vigoare, pentru…

- Aspectul de exterior al casei este primul cu care se intra in contact, de aceea trebuie sa conferi atenția bine meritata tuturor detaliilor pentru a realiza o armonie perfecta intre calitate și stil. Profilele de fațada iși pun amprenta in mod decisiv asupra arhitecturii oricarei cladiri și au un impact…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, spune ca a votat astazi Legea offshore, despre care spune ca va aduce independența energetica a Romaniei. ”Am votat astazi in Senat Legea offshore, un proiect important pentru independența energetica a Romaniei, in contextul geopolitic actual.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Digi24 ca problema pensiilor speciale a fost abordata doar din punct de vedere politic. „Ii spui unui cetatean ca are unul pensia de 20 de ori mai mare, ca sa ii abati atentia ca tu nu ii majorezi pensia”, a spus ministrul.

- In total au fost analizate 61 de produse, de la mai muți producatori/distribuitoridin Romania.Din punct de vedere al aditivilor alimentari regasiți in vopseaua de oua:- 36% din produse au in compoziție E-uri (aditivi alimentari)- 48% din produse au in compoziție 11 E-uriDin punct de vedere al produselor…