A murit, la 57 de ani, Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box

Liga Pofesionista de Box din Romania a anuntat decesul fostului boxer si ex presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja.Cu adanca durere in suflet anuntam trecerea in nefiinta a fostului mare om de box Rudel Obreja. Drum lin printre… [citeste mai departe]