Cum alegeti firma de curierat este egal cu modul in care va asigurati multumirea clientilor Curierii, de baza privind piata de cumparare, sunt intermediari intre vanzator si cumparator, iar marea batalie a nisei se da evident la capitolul cine este mai rapid. In goana efectiva dupa obtinerea unui timp optim de livrare, ajunge sa fie un compromis modul in care are loc acest lucru si anume calitatea la capitolul manipulare a coletelor.



Exista mai multe cerinte pe care le puteti avea fata de firma de curier rapid si aceasta nu se rezuma doar la corectitudine sau rapiditate. Le impaca insa pe amandoua E-livrat, firma de profil din Bucuresti. Pe ce mizeaza pentru a oferi servicii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

