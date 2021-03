Cum alegem lanseta de feeder in functie de actiune Daca vrei sa te indepartezi de oboseala de peste zi, sa uiti activitatile de la servici, mergi la pescuit. Pentru o partida de pescuit de calitate ai nevoie de articole cumparate de la SuperPescuit Magazin Online indiferent la ce treapta te afli - iubitor de pescuit sau profesionist. Sa pescuiesti este intotdeauna relaxant, un obicei sau o pasiune perfecta. Daca este o zi calduroasa de vara in care vantul abia adie, este excelent! E timpul perfect de petrecut pe marginea unui iaz. Poti lua si prietenii impreuna cu tine si fa din acea zi o zi importanta la pescuit - o partida este mult mai buna… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa pescuiești este cel mai relaxant obicei. Daca vrei sa scapi de incarcatura de peste zi, sa uiți certurile de la servici, mergi la pescuit. Pentru a te bucura – de tinut minte! – ai nevoie de articole cumparate de la SuperPescuit Magazin Online indiferent la ce nivel te situezi – iubitor de pescuit…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, anunța Radio Romania. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de vineri, ca funcția sa fie preluata de Mariana Miclauș, cu mandat provizoriu. Gabriel Mocanu a preluat funcția in vara anului trecut. Mariana Miclauș…

- Fratii Robert (9 ani)si Aaron Zicman (6 ani) i-au convins pe Dan Sucu, Cristina Batlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu si Dragos Petrescu sa investeasca 40.000 de euro in magazinul lor cu inventii.

- Ce pește sau fructe de mare recomanda nutriționistul Gianluca Mech. Care e mai sanatos? Peștele, crustaceele și fructele de mare se numara printre cele mai sanatoase alimente. Ele aduc numeroase beneficii pentru sanatate și țin departe kilogramele nedorite. Daca doriți sa urmați o dieta pe baza de pește…

- Brand-ul japonez Toshiba a fost alaturi de consumatori timp de 140 de anipentru a le simplifica și imbunatați calitatea vieții. Fiind un pionier in tehnologie și inovație și bazandu-se pe principii solide in ceea ce privește calitatea și design-ul, brand-ul Toshiba a incercat in permanenta sa ...

- Supermarketul Carrefour din Alba Mall se inchide definitiv. Magazinul, cu o suprafața de 900 mp, funcționa din 2014 in singurul complex comercial de tip mall din Alba Iulia. Dupa perioada sarbatorilor, nu va mai fi redeschis. Mai multe surse au confirmat pentru Alba24 inchiderea supermarketului din…

- Romanii au ales sa-si petreaca Sarbatorile de Craciun si de Anul Nou in acest an plin de restrictii in zonele rurale Bran-Moieciu, Maramures, Bucovina, Tara Hategului sau Apuseni, in care se pastreaza traditiile si autenticitatea, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si la Ranca, Straja sau…

- In cele doua perioade cu promoții, Bonami, magazinul online cu mobilier și decorațiuni, a raportat vanzari cu 80% mai mari in Romania și cu 100% mai mari pe celelalte piețe unde este prezent, fața de anul trecut. Veniturile totale realizate pe durata...